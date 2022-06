Barrages pour le Mondial 2022 : Écosse-Ukraine, des armes aux larmes, de l'enfer au Qatar ?

C'est l'histoire d'un "ramassage" en bus un peu particulier. Un bus qui a parcouru un pays en guerre pour récupérer des joueurs de football internationaux. Ces footballeurs, ils sont Ukrainiens et évoluaient en club au Dynamo Kiev par exemple ou encore au Shaktar Donetsk. La compétition ukrainienne devait reprendre fin février après la trêve hivernale trois jours après l'invasion du pays par la Russie. Les maillots du Dynamo et du Shakhtar sont restés inutilisés, les équipes ont fui, alors que des terrains comme ceux de Marioupol ont tout simplement fini dévastés. Mais au milieu du désespoir et de la désolation, les footballeurs ukrainiens restés au pays avaient un rêve, en plus de celui de voir la guerre s'arrêter. Un rêve de Coupe du Monde, un rêve de Qatar. Alors pour rassembler tout le monde, ce fameux bus a roulé près de 40 heures pour ensuite amener les internationaux en Slovénie, où l'équipe nationale a préparé ses matches de barrage pour la Coupe du Monde avant de prendre la direction de l’Écosse. Première mission, ce mercredi soir : battre les Écossais et se qualifier pour la finale du dernier barrage européen, face au Pays de Galles.

Il n'y a évidemment pas que des footballeurs évoluant dans des clubs ukrainiens au sein de la "Zbirna" (le surnom de la sélection ukrainienne). On peut citer l'ancien Gantois Roman Yaremchuk (Benfica), Andriy Yarmolenko (West Ham) ou encore Olexandr Zinchenko notamment, qui portent eux aussi très haut les couleurs de leur pays et ont rejoint leurs équipiers pour préparer les barrages. Tout frais champion d'Angleterre avec Manchester City, Zinchenko n'a jamais hésité à sortir son drapeau sur les terrains anglais depuis le début du conflit, ni à laisser éclater ses émotions plus que vives devant les supporters et les caméras. A Glasgow, lors de la conférence de presse d'avant-match, le milieu de terrain a fondu en larmes, en tentant d'expliquer que "l'équipe d'Ukraine rêve d'aller à la Coupe du monde. Elle veut donner des émotions incroyables aux Ukrainiens parce qu'ils le méritent en ce moment".