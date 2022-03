Barrages Mondial 2022 : Cristiano Ronaldo, roi des barrages à la souveraineté menacée

Présent pour tous les tournois majeurs depuis le début de sa carrière internationale, en 2003, Cristiano Ronaldo y a toujours trouvé le chemin des filets adverses.

Lors de la campagne qualificative conclue en novembre dernier, l’ancien du Real Madrid et de la Juventus a encore marqué six buts en sept rencontres. Il est cependant resté muet lors des deux derniers matches, un nul en Irlande (0-0) et une défaite à domicile face à la Serbie (2-1), directement qualifiée aux dépens du Portugal.

S’il n’atteint plus les 50 buts par saison depuis 2018, Ronaldo reste capable de quelques coups d’éclat. Il y a encore deux semaines, il a inscrit un impressionnant triplé en championnat d’Angleterre, le 59e de sa carrière, établissant un nouveau record mondial de 807 buts depuis ses débuts professionnels.

Toutefois, sans sa puissance physique d’antan et souvent aligné seul en pointe de l’attaque portugaise, Cristiano Ronaldo dépend de plus en plus de ses coéquipiers, alors qu’il avait l’habitude de porter son équipe à bout de bras.

Après le revers infligé par la Serbie en clôture des qualifications, la presse sportive nationale a critiqué Fernando Santos pour son incapacité à dégager un collectif performant malgré un effectif plein de qualité.