Barrages de l'Europa League : l’Union face à Lugano pour une place en poules (direct commenté 20h30)

Comment appréhender le lendemain d’une claque inattendue qu’on vient de subir face à un adversaire ? Se lamenter sur son sort, maugréer et confirmer qu’on est bel et bien dans un creux ? Ou profiter de l’électro-choc pour se réveiller et parvenir à se sublimer lors du match suivant ?

Sèchement battue par Malines le week-end dernier (4-0), l’Union Saint-Gilloise n’a même pas vraiment le temps de se poser la question. Dès ce jeudi, les Unionistes sont en effet déjà sur le pont pour une rencontre capitale qui risque d’avoir un réel impact sur la suite de leur saison.

Leur adversaire du soir, le FC Lugano, est en effet le tout dernier obstacle avant une possible qualification pour les poules de l’Europa League. Les Bruxellois accueillent donc leur adversaire du soir, 4e du défunt championnat suisse, avec la ferme intention de retrouver une compétition qui leur avait souri l’an dernier (brillants quarts de finalistes).

Notons deux choses au passage : cette rencontre n’est que le match aller de la double confrontation entre les deux clubs, le retour étant disputé sur la pelouse des Suisses le 31 août. Deuxièmement, les Unionistes seront reversés en poules de la… Conference League s’ils venaient à être éliminés à l’issue de ces deux matches.