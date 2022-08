Barrages de l’Eau d’Heure : la zone de baignade de Falemprise fermée à cause de la présence d’algues bleues

Les Lacs de l’Eau d’Heure annoncent, via leur page Facebook, la fermeture "jusqu’à nouvel ordre", de la plage de Falemprise, une des deux zones de baignade des barrages. Cette interdiction de baignade figure également sur la page des zones de baignade de la région wallonne. La raison, c’est la présence de cyanobactéries dans l’eau. Egalement appelées "algues bleues", cette bactérie voit son développement favorisé par un fort ensoleillement et des chaleurs importantes. Et si la baignade est interdite dès son apparition, c’est parce que la cyanobactérie développe des cyanotoxines qui peuvent être dangereuses pour l’homme comme pour les animaux. Elles peuvent provoquer des irritations de la peau, de la gorge, entraîner des gastro-entérites et également s’en prendre au foie.