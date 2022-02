Barrage défectueux à Hannut: "L'histoire ne sert pas de leçon" regrette le bourgmestre

A-t-on évité de peu de nouvelles inondations suite aux violentes pluies de dimanche? Une certitude: dans la région de Hannut, un barrage était hors service sur un ruisseau et des riverains des villages de Grand-Hallet et Petit-Halet ont craint le pire car le niveau d'eau du ruisseau est monté dangereusement. Il était apparemment au niveau du pont et de la voirie.

La porte et la télégestion défectueuses

Alerté par des riverains, les services de secours se sont rendus sur place. Tout comme le député-bourgmestre de Hannut, Manu Douette, qui n'en revient toujours pas de la réponse que lui a donné le SPW, c'est-à-dire la Région Wallonne: "On nous a répondu que la porte était en dysfonctionnement depuis plusieurs semaines parce qu'il manquait des modules informatiques qui permettent cette automatisation. Cette porte fonctionne également avec une télégestion, et là, on nous a indiqué que la télégestion ne fonctionnait plus également depuis des semaines. On a vraiment été étonné que le SPW nous réponde comme ça de but en blanc que la porte ne fonctionnait plus et que c'était ainsi."

Nous avons fait appel à notre bon sens

Et le bourgmestre ajoute: "Quand nous avons voulu monter la porte nous-mêmes, on a demandé des renseignements pour savoir jusqu'à quel niveau devait monter cette porte afin de ne pas inonder le village, et là, il a été très difficile d'avoir des renseignements pertinents. Avec notre bon sens hesbignon, nous avons regardé les modules météo pour savoir s'il allait pleuvoir ou pas, et nous avons essayé d'estimer jusqu'à quelle hauteur on pouvait lever cette porte."

"Un constat ce soir, l’histoire ne sert pas de leçon" écrivait le bourgmestre samedi soir sur son compte Facebook.

La SPW reconnait une défaillance du système

De son côté, le SPW reconnait une défaillance du système -des pièces de rechange auraient été commandées mais tardent à arriver-. Le Service Public de Wallonie affirme par contre que le risque d'inondation était inexistant.

Le député-bourgmestre de Hannut ne compte pas en rester là. Manu Douette a demandé un rapport détaillé et compte interpeller le ministre wallon des infrastructures, Philippe Henri, lundi, en commission parlementaire.