Baromètre du CSA : plus de femmes dans les médias audiovisuels, mais moins de diversité

L'augmentation de la représentation des 19-34 ans est particulièrement visible dans les programmes sportifs (66,4% des intervenants) et magazines-documentaires (33,96%). Depuis 2017, la proportion cette tranche d'âge a augmenté de 22,42% dans le rôle de journaliste-animateur, là où la proportion des 35-49 ans a diminué de 13,21%.

Ce sont les tranches d'âge aux extrêmes de la pyramide, et particulièrement les seniors, qui pâtissent de cette tendance. Constituant à elles deux 40% de la population belge, les tranches 50-64 ans et 65 ans ne sont respectivement représentées à 15,82% et 5,97% dans le paysage audiovisuel de la FWB.

Ce "jeunisme" atteint particulièrement les femmes et les personnes issues de la diversité : "Au cours des dix dernières années, quelle que soit l'édition du Baromètre, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes dans les catégories les plus jeunes. Plus les femmes sont jeunes, plus elles apparaissent à l’écran [...] 3 personnes sur 4 perçues comme issues [de la diversité] ont moins de 34 ans, tandis que c’est le cas de moins de 2 personnes sur 4 pour les personnes perçues comme non issues de la diversité."