Baromètre des parents : toutes les familles ne sont pas égales, notamment devant le télétravail

Cette enquête d’opinion a été réalisée du 19 septembre au 5 octobre dernier par l’Institut de sondage Ipsos pour la Ligue des Familles, par le biais d’un questionnaire en ligne auprès d’un échantillon représentatif des familles. 1000 adultes de 18 ans et plus, vivant au moins à temps partiel avec au moins un enfant ou bel enfant de 0 à 25 ans, résidant en Wallonie ou à Bruxelles, ont répondu au questionnaire.

Les caractéristiques de cet échantillon sont les mêmes pour tous les baromètres des parents depuis 2015, ce qui permet de les comparer. À côté de ces questions générales portant sur les revenus, la composition de la famille, etc., l’association a voulu en savoir davantage cette année sur la manière dont les parents concilient vie de famille et travail. Et les résultats en disent long sur notre société et la place qu’elle réserve aux familles.