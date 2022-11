Baromètre des parents : six mamans sur dix considèrent que la période après une naissance est difficile, quels sont les soutiens possibles ?

Comme on peut le voir sur ce graphique, "le remboursement des sages-femmes varie en fonction des jours de prestation ce qui engendre moins de visites après le 6e jour post-partum car ce n’est plus assez rentable. Or, si on est en dépression post-partum, ça arrive plus tard et là, il n’y a plus personne", commente la chargée d'études de la Ligue des familles.

Il existe aussi des visites gratuites auprès d’un service de l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance) qui sont surtout axées sur l’enfant et où il est possible de poser toutes ses questions. Enfin, les mutuelles proposent des aides ménagères via le système de titre-service. Si ce n’est pas totalement gratuit, le prix est plus abordable.

Mais pour Lola Galer qui parle au nom de la Ligue des familles, ce suivi n’est pas assez global car il se penche sur l’aspect médical sans prendre en compte les volets sociaux et psychologiques des parents. "Il faudrait un suivi en Wallonie et pour les francophones de Bruxelles qui soit similaire à la 'kraamzorg' en Flandre." Ce service gratuit qui concerne donc la moitié de la Belgique mais qui existe aussi aux Pays-Bas permet d’avoir une aide pendant la période qui suit l’accouchement. Et elle n’est pas que médicale. La personne qui vient aider la famille toute la journée s’occupe du bébé mais aussi de la maman.

"Cette assistante maternelle est formée aux enjeux du post-partum. Elle existe en Flandre mais pas en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est assez interpellant", pour Lola Galer. "C’est une paire de mains en plus dans le ménage, pour s’occuper des enfants plus âgés et des trajets vers l’école, donner le bain au bébé, s’en occuper pendant que la maman fait une sieste. Et ces visites viennent en sus des visites de la sage-femme. C’est ce qu’il nous faut."

Selon le Baromètre des parents 2022, 45% des femmes disent avoir besoin d’une aide ménagère pendant les semaines qui suivent l’accouchement. Pour voir les autres besoins énoncés par les mères en plus grand que le graphique ci-dessous, cliquez sur ce lien.