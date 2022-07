Baromètre des notaires : transactions immobilières en baisse dans les trois régions du pays

Le baromètre tient compte des six premiers mois de l’année 2022 avec un constat similaire observé partout en Belgique : une diminution des transactions immobilières (-1,8%) mais avec des nuances significatives entre les trois régions du pays et surtout entre provinces.

Sur le plan régional, un recul plus marqué coté wallon (-2,8%) qu'en Flandre (-1,5%) ou à Bruxelles (-0,3%), où l’on observe pratiquement un statu quo. Les mois d’avril (-6,8%) et de juin (-12,7%) ont été les plus mauvais du semestre écoulé.

Cette évaluation de l’activité immobilière se base sur les chiffres qui remontent des études notariales (1126 dans le pays). Ils permettent de constater dans le sud du pays un double mouvement avec d’abord des provinces qui s’inscrivent dans la tendance générale, une baisse des transactions en province de Namur (-7,4%) ; en Brabant wallon (-5,7%) et en province de Liège (-4,5%). Par contre, on observe un mouvement inverse en province de Luxembourg (+3,9%) et pratiquement un statu quo dans le Hainaut (+ 0,4%).