Baromètre des notaires : près de 40.000 nouvelles sociétés créées en un an

Entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022, près de 40.000 nouvelles sociétés ont vu le jour en Belgique, se félicite la Fédération du notariat (Fednot) dans son baromètre publié ce mercredi. Il s’agit d’une augmentation de 5% par rapport à l’année précédente.

La Fédération y voit l’effet du nouveau Code des sociétés et associations (CSA) entré en vigueur en 2019, et ses nouvelles règles pour les entrepreneurs et les indépendants. "Les nouvelles règles séduisent les entrepreneurs qui commencent leurs activités, car elles leur offrent plus de flexibilité, explique Jan Sap, CEO de la Fednot. On dénombrait en effet 2111 créations d’entreprises par mois en 2018, contre 3311 actuellement, soit une croissance de 57%. Le record mensuel a été atteint en décembre 2021, avec 4. 844 créations de sociétés."

C’est en Wallonie que la progression est la plus forte : 9005 entreprises ont été créées en 2022, soit une augmentation de 7,3%. En Flandre, ce n’est pas mal non plus : 25.219 nouvelles sociétés, soit une hausse de 5,5%. A Bruxelles, on observe à l’inverse une légère baisse de 1,3%, avec 5512 entreprises créées cette année.