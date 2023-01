Baromètre des notaires : le marché immobilier en recul, les prix augmentent moins que l’inflation

Le prix moyen des maisons a encore connu une forte hausse en 2022, avec une augmentation de 8,2% à l’échelle du pays. Il faut désormais débourser en moyenne 319.123€ pour une maison en Belgique, c’est 24.000€ de plus qu’en 2021. Cette hausse est néanmoins plus faible que l’inflation des douze derniers mois, à 11%. Notaire.be indique donc que les prix ont en réalité baissé.

C’est en région Bruxelles-Capitale que les prix restent les plus élevés pour une maison (576.576€, +6,9%). Comme pour l’activité immobilière en général, c’est dans en Province de Luxembourg que l’augmentation des prix est la plus soutenue (+12,5%). A l’inverse, c’est dans le Brabant wallon que les prix progressent le moins : +4,1%. Cette province affiche pourtant les prix les plus élevés, après Bruxelles, avec un coût moyen de 471.908€ pour acheter une maison.

La province du Hainaut est la seule province du pays où le prix moyen d’une maison reste inférieur à 200.000 euros (191.243 euros, en hausse de 5,7%).