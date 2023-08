Baromètre des notaires : acheter un terrain et faire construire est devenu un "luxe" aujourd’hui

Les ventes de terrain à bâtir diminuent fortement au premier semestre de cette année, soit une baisse de 20% constatée en Wallonie selon le dernier baromètre des notaires qui a scruté les transactions liées à l’achat de terrains à bâtir. "Les terrains à bâtir font partie d’un ensemble immobilier, donc si la vente des appartements et des maisons diminue, il est assez logique qu’il y ait aussi une diminution des ventes de terrains à bâtir", précise le porte-parole de notaire.be, Renaud Grégoire.

Cette baisse est accentuée par la hausse des prix des matières premières et des matériaux depuis plus d’un an. Le baromètre des notaires note aussi que la surface des terrains à bâtir observe elle aussi une diminution.

Un phénomène amorcé il y a quelques années déjà.

Renaud Grégoire résume la situation : acheter un terrain et faire construire une maison est devenu un luxe aujourd’hui.