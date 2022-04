Baromètre des notaires 2022 : légère diminution des transactions immobilières en mars, le prix des appartements se stabilise

Au niveau régional, on note une augmentation de 2% de l’activité immobilière en Wallonie. Une maison s’y vend 227.496 euros en moyenne, soit une augmentation de 2,1% par rapport à 2021 et de 25% par rapport à 2017. L’augmentation est plus forte par rapport à l’an dernier pour les appartements (+5,2%), mais plus faible que pour les maisons, par rapport à 2017 (+11,4%), avec un prix moyen de 193.752 euros. 85% des biens sur le marché wallon sont des maisons.