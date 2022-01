Baromètre dans le secteur musical : "On a eu l’impression d’être dans un dialogue de sourds"

David Dehard pointe également du doigt la question des limites des codes couleur. Alors que la demande du secteur était de ne pas imposer de restrictions avant 500 personnes aux soins intensifs, cette dernière n’a pas été entendue. "On veut nous imposer des contraintes à partir de 300 personnes aux soins intensifs, donc avec restriction de jauge, masques, distanciation, etc. Mais si on suit cette règle, ça veut dire qu’on est 11 mois sur 12 dans ce type de contraintes et on ne peut plus reprendre les concerts normalement."

De plus, la fermeture des salles de concerts entraîne une perte de billetterie et donc des demandes de compensation, ce qui coûte beaucoup à l’état. "Si on pouvait retrouver les concerts et revendre des tickets, on arrêterait de demander ces aides et l’économie fonctionnerait à nouveau normalement. Ils ne se rendent pas compte que ça leur coûterait moins cher de nous laisser rouvrir une bonne fois pour toutes." Des propos qu’il nuance tout de même : "Évidemment, cela en sachant qu’Omicron est moins dangereux, on n’aurait jamais pu dire ça avec l’apparition du Delta."