Baromètre cyclable wallon : le temps est loin d’être au beau fixe

Pour les communes entre 10 000 et 20 000 habitants, c’est Marche-en-Famenne qui arrive en tête du baromètre du Gracq et Jemeppe-sur-Sambre est la dernière. C'est le constat de Pigeons sur le terrain.

Un baromètre cyclable pour la Wallonie réalisé par " Le Gracq-Les cyclistes quotidiens " vient de sortir. Un relevé non exhaustif des efforts fournis par des communes wallonnes pour promouvoir le vélo et la mobilité douce. Ce baromètre est le résultat d’un sondage réalisé auprès des cyclistes wallons réguliers et occasionnels qui ont donné leur avis sur tous les aspects de la pratique du vélo dans la commune où ils se déplacent. Ce baromètre établit donc un classement de 100 communes wallonnes (sur 262), un classement au sein duquel deux communes seulement se démarquent : Ottignies-LLN et Marche-en Famenne qui sont jugées " plutôt favorables " au vélo. Les 98 autres sont considérées " moyennement favorables " à " très défavorables ". Les cyclistes interrogés ont clairement manifesté trois grandes attentes, un réseau cyclable qui soit :

Continu et sécurisé Entretenu Rapide et direct

En ce qui concerne la sécurité : ce sont les grands axes routiers qui sont perçus comme les plus dangereux, suivis par les carrefours et les ronds-points giratoires.

En conclusion, en tous cas, il n’y a pas vraiment de commune " grande championne du vélo " qui ressort de ce baromètre. Il reste donc du travail au niveau local pour mener de vraies politiques cyclables tant au niveau des infrastructures, que de la lutte contre le vol, du confort et des services offerts aux cyclistes.