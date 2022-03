Baromètre cyclable en Wallonie et en province de Liège : il y a encore du boulot pour intégrer le vélo à la mobilité

Comment les cyclistes perçoivent-ils les efforts de leur commune en matière d’aménagements pour les vélos ? C’est la question posée par le baromètre cyclable wallon, un grand sondage en ligne, proposé par le Gracq, le groupement des cyclistes au quotidien.

Et les communes wallonnes sont jugées sévèrement… Sur 100 communes, 98 sont jugées entre " moyennement favorables " et très " défavorables au vélo ". Seules Marche-en-Famenne et Louvain-La-neuve tirent leur épingle du jeu en étant considérées comme "plutôt favorables".

Il n’y a donc pas véritablement de communes wallonnes championnes dans la prise en compte des vélos.

En province de Liège, que peut-on retenir ?

Globalement, ce n’est pas pire mais pas vraiment mieux qu’ailleurs. Le chemin reste long. C’est clairement un mauvais bulletin pour les communes de la province de Liège. Il y a peu d’infrastructures en continu pour rouler en toute sécurité, peu de pistes séparées du trafic, peu de lieux de stationnement adapté et sécurisé, … Cela commence à bouger mais très lentement.

C’est finalement Malmedy qui s’en sort le mieux. Elle est 2e dans la catégorie des communes entre 10 et 20.000 habitants

Dans la catégorie au-dessus (entre 20 et 50.000 habitants), Chaudfontaine est dans le haut de classement mais avec un ressenti "plutôt défavorable".

Les grandes villes ont du chemin à faire



Du côté de plus grandes villes, Verviers et Seraing sy mettent mais ont un gros retard à rattraper. Liège a une infrastructure plus développée mais n’est pas à la hauteur des attentes des cyclistes.

Une analyse plus approfondie de la situation liégeoise est annoncée pour cette fin de semaine.

Précisions qu’il ne s’agit pas d’une enquête scientifique mais de ressenti des usagers. 13.500 personnes ont participé à ce baromètre 2021

L'ensemble des résultats du baromètre wallon est disponible ici