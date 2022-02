Baromètre corona : comme prévu, la Belgique passe à l’orange ce vendredi

Dans l’événementiel, le Covid Safe Ticket reste en vigueur pour les événements de plus de 50 personnes à l’intérieur et de plus de 100 personnes à l’extérieur. Lorsqu’un événement accessible au public se déroule avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, doit être limité à 80% de la capacité totale du lieu où se déroule l’événement. En cas d’événements publics dynamiques à l’intérieur, la limite est de 70%.

Le port du masque reste obligatoire à partir de 12 ans. En dessous de cet âge, la mesure sera levée ce samedi. Les enfants de l’enseignement primaire ne devront dès lors plus le porter à l’école à partir de lundi.