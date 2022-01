Barman, architecte ou encore agent d’accueil : Pairi Daiza lance une vaste opération de recrutement pour sa saison 2022

Nouvelle saison, nouveaux jobs à pourvoir ! Le parc animalier Pairi Daiza lance cette semaine ses Job days 2022 pour compléter son équipe de 450 travailleurs à l’année (hors étudiants et intérimaires). Vendeur, barman, chef de cuisine, secouriste, architecte, technicien de surface, plombier… le zoo propose une quarantaine de fonctions différentes pour gérer son parc et son complexe hôtelier. Plus de cent postes sont ainsi à pourvoir pour des durées variables.

La particularité de cette campagne ? Les entretiens se déroulent à distance, covid oblige. Jusqu’au 28 janvier, l’équipe des ressources humaines de Pairi Daiza rencontre, en ligne, les candidats qui ont postulé pour un des postes. Les candidats retenus seront conviés à un second entretien, cette fois en présentiel. Les premières prises de fonction sont prévues dès le lancement de la saison 2022.

Cette vaste opération de recrutement ne concerne pas les étudiants. Du moins pas encore : des sessions spécifiques seront organisées dans quelques semaines pour les étudiants jobistes.

Pour la première fois, Pairi Daiza sera ouvert 11 mois sans discontinuer du 12 février jusqu’au 8 janvier 2023.