Bari, La Spezia, Mondial U20, trois finales et trois défaites : le dimanche maudit des frères Esposito

Il y a des jours comme ça où rien ne va et où on se dit qu’on aurait mieux fait de rester coucher. La fratrie Esposito a connu une de ces journées maudites.



Salvatore, Sebastiano et Francesco Pio, les trois frangins de Castellammare di Stabia, ont tous perdu une finale.



Sebastiano, passé par Anderlecht, est le premier à monter sur la pelouse ce dimanche à 20h30. Avec Bari, il dispute la finale retour des play-offs pour monter en Serie A. En bonne position après le partage du match aller, les Galletti s’inclinent à la dernière minute domicile contre Cagliari. 0-1, but du capitaine sarde Leonardo Pavoletti.