Bard, l’intelligence artificielle de Google, est disponible en Belgique

À noter qu’il sera également possible d’épingler et renommer les conversations afin de vous y retrouver plus facilement; d’exporter du code vers plus de plateformes, de partager vos réponses avec vos contacts, ou encore d’utiliser des images dans vos requêtes. "Que vous souhaitiez plus d'informations sur une image ou que vous ayez besoin d'inspiration pour sa légende, vous pouvez désormais ajouter des images à vos requêtes et Bard analysera la photo pour vous aider. Cette fonctionnalité est disponible en anglais et sera bientôt étendue à davantage de langues", précise Google.

Bard est disponible à cette adresse.