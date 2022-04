Barcelone va déménager pour pouvoir rénover son stade du Camp Nou, qui passera à 110.000 places

Le Camp Nou, célèbre stade qui accueille les matches de football du FC Barcelone, va être rénové. Les travaux débuteront en juin prochain. L’équipe catalane va donc déménager, à partir de 2023 et pour au moins une saison.

Le conseil municipal de la ville de Barcelone a accordé une licence pour commencer des travaux de rénovation sur le Camp Nou, l’enceinte du Barça. Le chantier devrait commencer au terme de cette saison, en juin prochain donc.

Les travaux porteront sur les premier et deuxième niveaux du stade, la technologie et les extérieurs. La volonté est d’offrir une enceinte plus moderne, durable et avancée au niveau technologique.