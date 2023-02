Barcelone suspend son jumelage avec Tel-Aviv

Barcelone est jumelée avec Tel-Aviv et Gaza depuis la signature d'un accord d'amitié et de collaboration en 1998. "Nous espérons que cette suspension sera temporaire parce que ce que nous voulons, c'est inviter à la réflexion et à l'action", a déclaré Ada Colau lors d'un discours mercredi soir à Barcelone.

Elle a ajouté que Barcelone avait récemment interrompu son jumelage avec la ville russe de Saint-Pétersbourg, après le début de la guerre en Ukraine. La Fédération des communautés juives d'Espagne (FCJE) a qualifié cette décision d'"antisémitisme sophistiqué" et déploré qu'elle ne "représente ni sur la forme ni sur le fond ce qu'est Barcelone et qui sont ses citoyens".