Barcelone – Real Madrid : un Clasico pour relancer le championnat ? (direct commenté à 21h)

Le Real Madrid a impressionné dans sa double confrontation avec Liverpool en Ligue des Champions. Deux victoires et une qualification plus tard, les Madrilènes se déplacent donc confiants du côté de Barcelone. Une victoire des visiteurs leur permettrait de revenir à six points d’un Barcelone pleinement concentré sur les compétitions domestiques après leur élimination en Ligue Europa.

Sauf énorme surprise, Thibaut Courtois occupera son poste dans les cages madrilènes. En revanche, son compatriote Eden Hazard ne devrait pas recevoir ses premières minutes dans un Clasico depuis son arrivée en Espagne. La rencontre sera à suivre en direct commenté dès 21h.