Barcelone – Real Madrid : Courtois et Ter Stegen, anges gardiens d’un clasico décisif

Mais ce qui agite l’Espagne du football, ces dernières semaines, se passe loin des terrains. Mercredi, le tribunal d’instruction N.1 de Barcelone a lancé une information judiciaire au sujet du scandale arbitral qui a vu le FC Barcelone et plusieurs de ses anciens dirigeants être inculpés pour "corruption" et "abus de confiance" notamment.

La justice espagnole leur reproche d’avoir "obtenu et maintenu un accord verbal strictement confidentiel avec José Maria Enriquez Negreira afin que, en sa qualité de vice-président du comité technique arbitral (CTA) et en échange d’argent, ce dernier mène des actions tendant à avantager le FC Barcelone dans la prise de décision des arbitres".

D’après le parquet, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d’euros à José Maria Enriquez Negreira, ancien arbitre et ex-vice président du comité technique arbitral de la Fédération espagnole de football entre 1994 et 2018.

Un scandale qui a valu de nombreuses critiques au Barça : au Bernabéu, début mars, ou à Bilbao, le week-end dernier, les supporters catalans ont essuyé une pluie de faux billets à l’effigie des personnes inculpées.

De quoi raviver les tensions entre les deux meilleurs ennemis de Liga, et autour du match de clubs le plus suivi du monde.