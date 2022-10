Barcelone, Juventus, Atlético, Arsenal, MU : les gros poissons seront de sortie pour l’Union

Comme toujours, les troisièmes des groupes de Ligue des champions sont reversés en Europa League. S’il y a chaque saison l’un ou l’autre gros poisson, cette année est particulièrement fournie en cadors qui n’ont pas atteint les huitièmes de finale. Actuellement, le Barça et sa grosse armada offensive sont déjà assurés d’en faire partie. Tout comme Séville et ses six victoires dans la compétition. À moins d’une défaite par cinq buts d’écart aux Rangers, l’Ajax sera également de la fête. Dans les autres groupes, beaucoup de choses peuvent encore se passer.

Avec une unité d’avance sur Leverkusen, l’Atlético devra aller chercher quelque chose à Porto pour éviter de voir les Allemands prendre leur place. À moins d’un exploit au Milan, Salzbourg devrait également finir troisième de son groupe. La Juventus a aussi son sort entre ses mains et devrait en être sauf si le Maccabi Haïfa (ils ont tous les deux trois points) réussit quelque chose contre Benfica. On aura également droit à une finale entre le Shaktar et Leipzig. Si le Shaktar l’emporte, c’est Leipzig qui sera reversé en Europa League. Si les Allemands ne perdent pas, ce sera donc le Shaktar. Dans le groupe D, les quatre équipes (Tottenham, Sporting, Francfort, Marseille) se tiennent qu’en deux points donc tout se jouera à la dernière journée.