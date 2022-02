Barcelone - Atlético Madrid : Jordi Alba enflamme la rencontre avec une superbe volée

Après des réalisations de Gavi et Araújo, le Barça enfonce le clou et prend le large grâce à un but de Dani Alves (4-1, 49e). Vingt minutes plus tard, le latéral Barcelonais est exclu, suite à une vilaine faute sur Carrasco. Entre-temps, à la 58e, l'inévitable Luis Suarez avait redonné de l'espoir aux siens avec un but de la tête. Les troupes de Simeone ne reviendront cependant plus dans la rencontre, 4-2 score final.