Barcelone – Atlético Madrid : Carrasco buteur pour les Colchoneros mais battu 4-2

Piqué dans son orgueil, Barcelone réagit rapidement, en partie grâce à ses nouvelles recrues. Jordi Alba égalise d'une superbe volée, avant que Gavi (2-1, sur un assist de Traoré) et Araújo (3-1, passe décisive de Ferrán Torres) n'alourdissent la marque. Les Blaugranas ne sont pas en reste et inscrivent le 4-1 par le revenant Dani Alves (49e). L'Uruguayen Luis Suarez marque de la tête neuf minutes plus tard, 4-2. Le score ne changera plus jusqu'à la fin du match.

Le FC Barcelone prend sa revanche par rapport au match aller perdu 2-0 et subtilise ainsi à l'Atlético la 4e place du championnat espagnol, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.