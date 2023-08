Barcelone : aller au restaurant seul n’est plus possible dans certains quartiers

Ce nouvel usage met en colère les habitants locaux dans la rue Blai et le quartier de l’Eixample. C’est le Huffingtonpost qui a repéré cette information dans le journal Espagnol El Pais. Puisqu’il s’agit d’une pratique illégale, comme le précise l’avocate Chrystel Diloy pour le Figaro, les autorités Barcelonnaises ont demandé des réponses à l’association des restaurateurs de la ville et à la Generalitat de Catalunya.

L’article de El Pais partage les propos d’une habitante de l’Eixample qui explique avoir été refoulée de nombreux établissements de son quartier pourtant habituée. Ce phénomène va à l’encontre des nouvelles pratiques visant à l’individualisation de nos villes et au self love qui encourage de passer du temps avec soi-même. Et quant au tourisme en solo, 34% des personnes interrogées (dans un sondage mené par la plateforme de réservation Booking) déclarent être parties seules et souhaitent réitérer l’expérience. Dans un contexte comme celui-ci, les restaurateurs ne peuvent que s’attirer les foudres d’un public déjà conquis par le fait de manger seul.