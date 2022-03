Barcelone, Ajax, Saragosse, Majorque : ces équipes qui ont humilié le Real Madrid au Bernabeu

D’autres équipes sont également parvenues à faire souffrir le public madrilène dans ses propres tribunes. C’est le cas du Real Saragosse, vainqueur 1-5 à Bernabeu en décembre 1999. Ou encore de Majorque en 2003. Le RCD s’était également imposé 1-5 avec notamment un but d’un certain Samuel Eto’o. L’Atlético de Madrid a lui aussi saccagé le temple de ses cousins en 1987 avec un triomphe 0-4.

S’imposer brutalement à Madrid n’est pas uniquement l’apanage des clubs espagnols. En Coupe d’Europe, le Real Madrid a aussi connu des soirées difficiles. Récemment d’ailleurs. En 2018 face au CSKA Moscou en phase de poules (0-3) mais surtout en 2019 avec la défaite 1-4 en huitième de finale retour face à l’Ajax Amsterdam.

Les autres humiliations historiques du Real Madrid se sont déroulées loin du Bernabeu. Parmi les plus frappantes, on recense la Manita (5-0) du Barça de Guardiola au Real de Mourinho (2010), une autre défaite 7-2 contre les Catalans (1950), deux déroutes mémorables face au Real Saragosse (6-1 en 1975 et 6-1 en Coupe du Roi 2008 avec un quadruplé de Diego Milito), une humiliation en Coupe du Roi face à l’équipe de D3 Alcorcon (4-0, 2009) et enfin la pire défaite de l’histoire du club, 8-1 contre l’Espanyol Barcelone le 5 mars 1930.