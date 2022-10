Barça ne va pas, Barça ne va plus

Résultats :

FC Barcelone – Viktoria Plzen : 5-1

Bayern Munich – FC Barcelone : 2-0

Inter Milan – FC Barcelone : 1-0

FC Barcelone – Inter Milan : 3-3

FC Barcelone – Bayern Munich : 0-2

Cinq rencontres, trois défaites, une victoire et un partage. Le bilan des Blaugranas en Champions League est bien insuffisant pour un club de son calibre. Tombé dans ce groupe relevé, le Barça n’a pas eu beaucoup de chance lors du tirage au sort, mais le grand Barcelone d’il y a quelques années ne craignait aucun club. Cette fois, il n’est pas parvenu à peser suffisamment face aux deux autres gros clubs du groupe, le Bayern et l’Inter Milan après avoir très bien commencé contre le petit poucet du groupe, le Viktoria Plzen. Xavi n’a pas trouvé la recette face "aux grands" et pour certains, il a montré-là ses limites de jeune coach. Pour d’autres, l’entraîneur n’est pas à mettre en cause. Dans tous les cas, la sauce ne semble pas prendre totalement avec l’ancien joueur du Barça, celui qui a connu tous les succès avec ce club quand il avait encore les crampons au bout des jambes.

Parallèlement à ces résultats européens décevants, les Barcelonais réalisent un début de saison nettement plus convaincant en Liga. Avec neuf victoires, une défaite (face au Real) et un partage, ils comptent 28 unités sur les 33 possibles après 11 journées, et pointent en deuxième position, à trois petits points seulement de leur rival madrilène. Tout est encore possible en Liga. Mais ils ne se faciliteront pas vraiment la tâche en championnat en quittant la Champions League puisqu’ils vont poursuivre leur parcours européen en Europa League.