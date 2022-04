Barbra Streisand a 80 ans

En 1964, on lui propose le premier rôle du film "Funny girl". Le titre lui va bien. Cette comédie musicale reste le plus grand succès de l’année en salles… et Barbra remporte son premier Oscar (ex aequo avec Katharine Hepburn pour le film "Un lion en hiver"). Suivent ensuite et en vrac d’autres films comme "Hello, Dolly !" et le remake du film "Une étoile est née", avec un nouvel Oscar pour elle, celui de la Meilleure chanson originale pour "Evergreen". Notons encore le magnifique "Nos plus belles années" aux côtés de Robert Redford et "Cinglée" !