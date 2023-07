Même si son corps est très normé, Barbie n’est pas une femme au foyer, elle vit des aventures et elle travaille. Et puis, Barbie a plein de copines qui exercent toutes sortes de métiers. On peut y voir un collectif de femmes tel qu’il peut exister dans la vraie vie. En cela, la poupée mannequin est émancipatrice.

Malgré cela, Barbie reste une bimbo et une fashionista, deux clichés bien ancrés. "On a envers Barbie des attentes qu’on n’a pas envers les autres jouets parce qu’elle est devenue une personne de notre entourage. On parle de son corps comme si c’était un mannequin ou une actrice, alors que c’est un bout de plastique. C’est un jouet !" recadre Anne Monnier.