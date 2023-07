Barbie, Toy Story,… Ces films dans lesquels les jouets sont les héros

Si Toy Story est le plus évident, ne fût-ce qu’en raison de son titre, on ne saurait passer au-dessus de Pinocchio, le célèbre conte pour enfants écrit à la fin du XIXe siècle, devenu film d’animation des studios Disney en 1940. On y suit les aventures de Gepetto, menuisier solitaire, et de Pinocchio, une marionnette en bois qui prend vie du jour au lendemain. Gepetto s’attache à cet être de bois devenu humain, sur la route duquel vont se présenter un certain nombre d’épreuves. Depuis sa sortie, Pinocchio est bien sûr devenu classique parmi les classiques.