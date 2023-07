Barbie : Margot Robbie reproduit les looks iconiques de la poupée sur les tapis roses

Place au Vintage pour la conférence de presse en soirée. Une robe rose brillante Versace de la collection automne-hiver 1994-1995 inspirée de Claudia Schiffer. Lors de la soirée organisée par Vogue au musée d’art contemporain de Sydney, l’actrice portait des escarpins transparents, les mêmes que le look original des années 90. Toujours en rose, Margot Robbie apparaissait dans une robe étincelante au haut scintillant et avec sa jupe en tule. Un sac Versace et des talons Louboutins complétaient le look.