"Barbie" le film : 1re bande-annonce avec Margot Robbie

Le film "Barbie" de Greta Gerwig ("Lady Bird " et "Les Filles du Dr March") qui sortira le 21 juillet 2023 aux USA, s’est dévoilé dans une première bande-annonce.

À part quelques photos de Margot Robbie et Ryan Gosling qui, rappelons-le, interprètent le célèbre couple Barbie et Ken, très peu d’informations sur le film ont fuité. Niveau casting, on sait qu’il est composé des acteurs déjà cités ainsi que de Will Ferrell qui incarnera le PDG "insensible et bizarre à la fois" de Mattel comme il l’a confirmé au Wall Street Journal. America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Emma Mackey, Issa Rae et Michael Cera font également partie de la distribution mais on ne sait pas quels rôles ils auront.

Ce qui est sûr, c’est que le film "Barbie" ne sera pas une comédie à la "Come on Barbie, let’s go party". Comme l’a souligné Ferrell, il s’agit d’un hommage à la marque et d’une satire du patriarcat.