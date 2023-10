Barbie, la nouvelle amie réconfortante des adultes.

Les internautes trouveraient donc dans des jouets comme Barbie un certain réconfort qui les aiderait à passer les tumultes de la vie quotidienne. D'après le psychologue Mark Travers, qui a consacré un article à ce sujet dans Forbes, "le phénomène Barbie symbolise beaucoup de choses dans notre société. Le plus important est peut-être qu'il réaffirme le pouvoir du passé". Face aux incertitudes de ces dernières années (crises sanitaire, économique, climatique) et au stress qu’elles peuvent engendrer, les gens ont tendance à se tourner vers leur passé.

Ils souhaitent retrouver leur enfance, une période de leur vie plus heureuse, ou du moins plus simple.

"Aujourd'hui, alors que de plus en plus de personnes accordent la priorité au soin de soi et au bien-être, l'attrait pour les moments nostalgiques ne cesse de croître", explique-t-il. "Une étude récente a montré que la nostalgie est souvent déclenchée en réponse à des sentiments négatifs et qu'elle constitue un outil efficace pour renforcer les liens sociaux, améliorer l'estime de soi et générer les émotions positives nécessaires pour éviter le stress ou les émotions désagréables dans les moments difficiles."