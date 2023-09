"Barbie l’album" aussi fort que "Barbie le film", grâce à la chanson de Ken

Le triomphe commercial de l’album est, bien entendu, lié à celui du blockbuster qui l’a inspiré. Ses recettes mondiales s’élèvent à 1,36 milliard de dollars, ce qui en fait le plus gros succès de l’année au cinéma, selon Variety. Il y a donc fort à parier que de nombreux spectateurs ont écouté la bande originale de "Barbie" sur les plateformes de streaming, après l’avoir vu au cinéma.

Mais "Barbie : L’Album" avait déjà ses propres fans avant la sortie des aventures cinématographiques de la blondinette. Plusieurs de ses morceaux ont été dévoilés au printemps, dont "Dance the Night" de Dua Lipa, "Watati" de Karol G, "Barbie World" de Nicki Minaj et Ice Spice ainsi que "What Was I Made For ?" de Billie Eilish. Les clips qui accompagnent certaines de ces chansons incluent des scènes du film, ou, dans le cas de celui de "Dance the Night", un caméo de Greta Gerwig. De plus, Atlantic Records – la maison de disques derrière la bande-son – a organisé des soirées d’écoute de "Barbie : L’Album" aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe en amont de la sortie du film.