"Barbie Girl" d’Aqua atteint le milliard de vues sur Youtube : retour sur un tube improbable

Il est de ces chansons des années 90 que le temps n’efface pas. Elles sont imprimées dans la mémoire collective, et on continue de les écouter car elles nous ramènent instantanément à cette époque de notre enfance ou adolescence. Barbie Girl fait incontestablement partie de celles-là. Pour preuve, ce tube d’Eurodance de 1997 vient de dépasser le milliard de vues !



Le single du groupe danois Aqua, Barbie Girl, s’inscrit donc désormais dans la liste des chansons à avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube, après Waka Waka, Gangnam Style, Sorry, Shake it off, Uptown Funk, Lean on, Baby Shark, Despacito, Shape of you etc.

En 1996 sort leur 1er album Aquarium en Scandinavie avec 2 singles qui marchent très bien, dont le fameux My Oh My. C’est à partir de là que la maison de disques décide de faire connaître le groupe au reste de l’Europe avec un 3e single, Barbie Girl qui sort en mai 1997. La chanson a été écrite par 2 des membres du groupe, Claus Norrenn et Søren Rasted après avoir vu une expo au Danemark sur la culture kitsch qui présentait des poupées Barbie.

Le succès est énorme, surtout en Europe : Barbie Girl se retrouve numéro 1 en Belgique, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Écosse, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Ils sont numéro 2 dans leur pays natal et grimpent jusqu’à la 7e place du Billboard Hot 100 américain. A l’arrivée, c’est plus de 8 millions de singles vendus. Et l’album, lui, grimpe à 16 millions d’exemplaires écoulés. Il faut dire que le terrain de l’Eurodance était fertile dans les années 90 : Dr Alban avec It’s my life, Haddaway avec What is love, Whigfield et Saturday night, Snap et Rhythm is a dancer, Ace of Base avec All that she wants, Paradisio avec Bailando, Gala et Freed from Desire, Crucified d’Army of lovers, Leila K et son Open Sesame… Bref il pleuvait des tubes d’eurodance du nord au sud de l’Europe. Et avec son tube drôle et léger, Aqua est devenu le symbole d’une branche de l’Eurodance, celle qu’on a nommée la "Bubblegum dance" pour ses sons pop-électro joyeux.