Barbie et Oppenheimer, deux bombes atomiques au box-office

L’effet "Barbenheimer" a été explosif dans les salles américaines : le film de Greta Gerwig et celui de Christopher Nolan, sortis le même jour, ont réalisé un démarrage canon, avec un large avantage pour la poupée incarnée par Margot Robbie.

Barbie a ainsi réalisé selon le cabinet Comscore, le meilleur démarrage de l’année 2023, avec 155 millions d’entrées sur le week-end, détrônant Super Mario Bros : Le film (146 m). Oppenheimer se place ainsi derrière à 80,5 millions. C’est la première fois qu’un film réalise plus de 100 millions d’entrées avec une autre à plus de 50 millions le même week-end. De quoi faire de l’ombre au dernier Mission Impossible, qui chute à 19,5 millions d’entrées pour sa 2e semaine.

Un tel démarrage pour un film réalisé par une femme et mettant en scène une héroïne féminine est inédit, de tels scores étant habituellement réservés aux blockbusters de superhéros réalisés par des hommes. Il faut dire que Warner Bros et Mattel n’ont pas ménagé leur campagne marketing ces dernières semaines. Outre les États-Unis, le film cartonne au Brésil, au Mexique ainsi qu’en Australie, et a réalisé des scores meilleurs qu’espérés en Chine.