Barbie : Dua Lipa, Ryan Gosling et Nicki Minaj annoncés sur la bande originale du film

En couverture de l’album, c’est Margot Robbie, qui incarne Barbie, qui tient un journal, "Barbie News", sur lequel on peut lire "Barbie L’Album annonce sa line up. Disponible partout le 21 juillet" en lettres roses. En bas on y voit inscrit : "More Barbies and Kens to be announced" (plus de Barbies et de Ken à venir). D’autres artistes devraient donc encore être dévoilés d’ici la sortie du film.

L’album devrait sortir à la même date que le film, le 19 juillet.