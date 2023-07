"Barbie" : Billie Eilish s’interroge dans "What I Was Made For ?"

Quelques jours avant la sortie de "Barbie", Billie Eilish dévoile le clip de "What I Was Made For ?", son titre qui intègre la BO du film.

"Ce film va changer votre vie et j’espère que cette chanson en fera autant. Préparez-vous à sangloter.", a écrit Billie Eilish sur Insta. La jeune chanteuse qui intègre la liste d’artistes qui participent à la BO du film "Barbie" de Greta Gerwig, a dévoilé son nouveau clip ce jeudi 31 juillet. La vidéo YouTube totalise déjà plus de 525k likes.

Ressemblant à une poupée, Billie est dans le thème. Dans cette nouvelle chanson intitulée "What I Was Made For ?" ("Pourquoi ai-je été créée ?"), elle se pose des questions existentielles. Des interrogations que partagent Barbie dans le film car rappelons que le long-métrage ne sert pas juste à amuser la galerie mais qu’il est bel et bien une satire du patriarcat.

D’autres artistes tels que Dua Lipa, Nicki Minaj et Ice Spice, Charli XCX, les sœurs HAIM, Lizzo ou encore Ryan Gosling ont participé à la BO du film qui sortira ce mercredi 19 juillet.