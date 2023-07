"Barbie" au cinéma : un film coloré, amusant et touchant

Parmi les sorties ciné de la semaine, Stanislas Ide recommande particulièrement le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Une comédie à la fois colorée et touchante dans laquelle la célèbre poupée est confrontée au monde réel.

Barbie domine l’été. Au box-office américain, elle est annoncée gagnante avec une estimation de 100 millions de dollars générés pour la première semaine d’exploitation. Soit mieux que Mission Impossible et Indiana Jones.

Alors qu’elle vit dans le monde parfait de Barbie Land, Barbie se rend compte que ses pieds s’aplatissent et qu’elle attrape de la cellulite... Elle décide de partir dans le monde réel pour connaître la vérité sur l’univers.

Un film terriblement fun, amusant et coloré selon Stanislas, mais aussi malin. Sa réalisatrice Greta Gerwig vient plutôt du cinéma indépendant, et c’est assez étonnant de la voir choisie pour un tel film. Mais ça fonctionne, et elle arrive à utiliser tous les stéréotypes de la poupée Barbie pour les détourner dans une comédie.

La deuxième heure est en revanche un peu longuette, et le film se perd dans sa métaphore sur ce qu’est la crise existentielle d’une poupée en plastique. Malgré tout, c’est un excellent moment que vous devriez passer au cinéma selon Stanislas.