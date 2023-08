Barbenheimer : les Japonais en colère contre les détournements humoristiques des films Barbie et Oppenheimer

Au Japon, c’est la colère et la consternation alors que dimanche, on commémore le bombardement atomique de Hiroshima, le 6 août 1945. Sur les réseaux sociaux, les Japonais, furieux, rallient le hashtag #NoBarbenheimer. ''Barbenheimer'', comme ''Barbie'' et ''Oppenheimer'': les deux films à succès de l’été. Warner Bros, le distributeur de ''Barbie'' a cru bon de cautionner des photomontages associant les protagonistes de ces deux films, et qui sont devenus viraux sur internet. Sauf que pour les Japonais, ces illustrations supposées drôles, en fait, insultent la mémoire des 200.000 victimes de la bombe A à Hiroshima puis Nagasaki, il y a 78 ans.