Barbençon : le joyau wallon en lice pour devenir le plus beau village de Wallonie dans la nouvelle saison de « Mon plus beau village »

C’est reparti pour une nouvelle saison de " Mon plus beau village ". La Une a décidé de donner un bel espace pour mettre en avant notre si belle Wallonie.

Le principe reste similaire à l’édition précédente : six personnalités de la RTBF vont chacune à leur tour présenter LE village de Wallonie qui, à leurs yeux est, le plus esthétique et incroyable.

Un tournage très important va démarrer ce vendredi matin et jusqu’à dimanche avec Anne-Laure Macq. En compagnie des habitants, des artisans, des producteurs locaux, elle va relever le défi de convaincre ses collègues afin d’élire le village de Barbençon comme étant le plus beau de Wallonie.

N’hésitez pas à aller l’encourager si vous la croisez !

VivaCité Charleroi espère évidemment voir gagner Barbençon cet été dans " Mon plus beau village " sur La Une.