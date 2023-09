Alors, côté défi, Benjamin Deceuninck a défié les habitants d’Érezée, son village familial, de rassembler le plus de monde possible sur le terrain de football d’Amonines… pour jongler sous la pluie ! Sous la houlette de Tonton Pierre et cousin Arnaud, petits et grands, filles et garçon ont relevé le pari parce que là-bas, le foot est un sport " nationale " : " Érezée, olé, olé, olé " !