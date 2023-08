Barbelés et ville fantôme : Chypre, nouveau terrain de jeu pour l’urbex.

Sous un soleil écrasant, les balançoires font grincer leurs chaînes. Abandonné depuis onze ans, le parc d'attraction Tivoli à Nicosie reste un terrain de jeu pour les "urbex", des "explorateurs urbains" de plus en plus nombreux à découvrir les secrets de la dernière capitale divisée au monde.

Pour y pénétrer, Christos Zoumides a dû écarter des branches, se hisser sur un muret et se faufiler entre deux barres rouillées. Il avance d'un pas sûr au milieu d'éclats de verre jusqu'à une piste de kart abandonnée. "J'ai tant de souvenirs ici, on venait en famille", raconte ce chercheur émérite en sciences qui pratique depuis huit ans l'"urbex", soit l'exploration urbaine de lieux abandonnés. Chypre est un cadre "unique" et "idéal" pour ce sport clandestin, dit-il.