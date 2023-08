"Barbecue": une comédie savoureuse à découvrir ce vendredi sur La Une

La semaine se termine sur un éclat de rire, ce vendredi 25 août sur La Une. Au programme de la soirée : "Barbecue", une comédie signée Éric Lavaine avec à l’affiche Franck Dubosc, Florence Foresti et Jérôme Commandeur.

Antoine s’apprête à fêter ses 50 ans lorsqu’il s’écroule, frappé par un infarctus. Par chance, il s’en sort, et lorsqu’il revient à lui, ses médecins lui recommandent de "faire attention". Un comble, sachant qu’Antoine ne fait que ça depuis des années ! Lui qui jusqu’alors avait une hygiène de vie irréprochable décide donc, à compter de ce jour, de ne plus faire attention à rien. Une décision qui porte à conséquences, et qui ne tarde pas à rejaillir sur ses proches…

Au casting : plusieurs figures incontournables de la comédie française

Écrite et réalisée par Eric Lavaine, cette comédie compte à son casting les humoristes Florence Foresti, Jérôme Commandeur et Franck Dubosc, avec lequel le réalisateur avait déjà travaillé sur le tournage de "Incognito" et "Bienvenue à bord".

Le rôle d’Antoine échoit quant à lui à Lambert Wilson, le "Mérovingien" des deux derniers volets de "Matrix". Connu dans un premier temps pour ses rôles dans des films dramatiques qui lui ont à plusieurs reprises valu d’être nommé aux Césars, l’acteur n’en est pas à sa première comédie. Avant "Barbecue ", il a notamment joué dans "Jet-set", "L’anniversaire" et "Sur la piste du Marsupilami".

On le retrouve ici aux côtés Guillaume De Tonquedec, qui interprète pour sa part le rôle d’Yves, un ami qu’Antoine a rencontré à l’école de commerce.

Pourquoi "Barbecue" ?

Suite à sa sortie en salles en 2014, "Barbecue" avait rassemblé pas moins d’1,6 million de spectateurs au box-office. Fort de ce succès, le film allait ainsi avoir droit à une suite 8 ans plus tard, intitulée "Plancha".

Un titre qui, comme le premier, fait référence à la catégorisation encore très masculine de cette activité. "Les hommes font le barbecue et ils considèrent qu’ils ont fait assez de tâches domestiques pour l’ensemble de l’année. Eux ils tournent la viande et les femmes peuvent se charger du linge, de l’éducation des enfants, d’acheter la viande pour le barbecue et de nettoyer la grille après", souligne en effet le réalisateur lors d’une interview accordée à Ciné Zooms.

"Barbecue", une comédie à découvrir ce vendredi 25 août à 20h45 sur La Une.