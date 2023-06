Barbecue, n’agressons pas la viande

Souvenez-vous, dans l’article précédent, je tentais de montrer que la viande, notamment sur le barbecue, ce n’est pas, malgré des traditions très ancrées, un produit uniquement pour les hommes, pas plus que le quinoa et le toast à l‘avocat ne sont réservés aux filles. Le plus souvent ce stéréotype se double d’un autre stéréotype, à savoir, quand il y a barbecue, les mecs se mettent au feu pour cuire le sanglier qu’ils ont chassé chez le boucher, profitons-en pour rappeler que la viande de qualité que nous mangerons pas trop souvent, vu son empreinte CO2, tant qu’à faire, autant la cuisiner avec respect et sans la bousiller !

La constante se vérifie presque à chaque printemps, le bbq, c’est beaucoup trop souvent, trop cuit, cramé, et qui plus, est, on mange froid. Certaines personnes ont tellement peur de se choper une salmonelle qu’ils cuisent les saucisses au moins trois fois sur le bbq, je vous garantis, elles sont vitrifiées, mais c’est clair qu’avec beaucoup de sauce andalouse, ça passe !

Mais, que ce soit, du cochon ou du bœuf, si tant est que l’on soit face à un produit de qualité, élevé avec passion, nous nous devons de le respecter en évitant de le tuer une troisième fois. Il est clair que si on lit les recommandations de l’AFSCA, il y est précisé de cuire tout à cœur car c’est la meilleure manière de réduire le plus possible tout risque de contamination. Et il est vrai que les bactéries meurent au-delà de 63° et si, en surface, cette température s’obtient facilement, à l’intérieur, ça correspond à du " à point ", dont on ne rêve pas forcément toujours amateur, s’agissant de viande de bœuf notamment.

Alors ? Primo, on ne crame pas la surface, pas de flamme directe. Quand c’est noir, c’est brûlé, c’est très mauvais au goût, et pour notre corps. Il faut cuire sur des braises, et une fois saisie, il n’est plus nécessaire de sécher la brochette avec un contact trop violent et direct avec la braise.

De même, on évitera de cuire trop longtemps la viande de bœuf, (on aura évité soigneusement les contaminations croisées et on aura respecté la chaîne du froid) et, bien sûr on ne laissera pas une viande saignante longtemps exposée à la chaleur de l’été, on cuit, on découpe, on mange !

Et les saucisses ? La prudence recommande de les cuire à cœur, au-delà de 63. On leur prend la température. Idem pour le poulet, qui doit être cuit à cœur, mais pas desséché jusqu’à l’âme. Et si c’est trop cuit ? On remet une couche de sauce !