Barbarella : une femme libre, bien plus qu'un fantasme sexuel, qui s'inscrit dans la philosophie "Peace & Love"

En 1968, Roger Vadim réalise le film Barbarella avec Jane Fonda dans le rôle-titre. Son succès achève de rendre le personnage iconique.

D'ailleurs, la philosophe et le chroniqueur reconnaissent que le personnage de Barbarella a supplanté à la fois la BD et son auteur : elle est devenue une héroïne à elle seule ! Dans l’imaginaire collectif, le personnage est plus connu que son créateur.

Un remake serait en préparation... pour 2023 ?

Même s’il y a des adaptations fidèles, on peut s’attendre, selon Valérie Bergen, à une figure revisitée selon notre époque. Toutefois, Barbarella étant un personnage non domesticable, la nouvelle adaptation privilégiera-t-elle certains traits comme la défense environnementale ? Conservera-t-elle sa capacité de se sortir de situations dramatiques en jouant la carte de ses charmes et son esprit insurrectionnel ?

Mathieu Van Overstraeten craint, lui, qu’Hollywood dénature le personnage, en lui ôtant son côté indépendant et libre…