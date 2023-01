Barbara Pravi nous confie ses "Prières" dans un nouvel EP optimiste

Barbara Pravi est l’invitée du 8/9 pour la sortie de son nouvel EP : Les Prières III – Guérir. C’est le troisième volume de son projet de Prières, une sorte d’automédication et de voyage initiatique qui lui permet de créer un lien particulier avec le public.

Elle a atteint la deuxième place de l’Eurovision en 2021, et obtenu en 2022 une Victoire de la musique dans la catégorie "révélation féminine" pour son premier album On n’enferme pas les oiseaux. En 2023, Barbara Pravi nous présente son nouvel EP Les Prières III – Guérir, pour lequel elle a collaboré avec Vianney et Yaël Naïm notamment.

Ces Prières, c’est un projet entièrement conçu et bricolé par Barbara Pravi elle-même, un projet qu’elle a voulu libre de tout formatage et de toute pression. "C’est un projet que je fais très seule sans mon label […], c’est vraiment ma cour de récréation", explique-t-elle.

Un projet peut-être moins "grand public", mais qui lui tient d’autant plus à cœur : "c’est vraiment les connaisseurs qui connaissent les Prières. Les gens, en général, connaissent Voilà, ils connaissent mon album parce que j’ai fait beaucoup de promo autour, mais c’est vrai que les Prières sont très confidentielles."

C’est juste une espèce de lien pour garder l’amour qu’il y a entre le public très proche et moi.

L’idée derrière ce projet est "d’envoyer des messages positifs aux gens, aux choses, à l’univers." Barbara Pravi chantera d’ailleurs certaines de ces Prières sur scène en concert. "De ce nouveau disque, je ne sais pas encore celles que je vais ajouter dans mes concerts […], et en revanche j’ai très envie de faire une mini-tournée de Prières", confie-t-elle.

Il ne reste donc plus qu’à attendre les dates.